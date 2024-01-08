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Кого в Дніпрі можуть оштрафувати за неприбраний сніг і скільки доведеться заплатити

Сьогодні 15:40
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Дніпро занесло снігом.

Новости Днепра про Кого в Дніпрі можуть оштрафувати за неприбраний сніг і скільки доведеться заплатити

На вулицях міста працює спецтехніка, яка розчищає дороги, а комунальники чистять тротуари. Зазначимо, згідно з правилами благоустрою міста, підприємці повинні самостійно прибирати сніг біля своїх закладів, якщо вони цього не робитимуть, їм може загрожувати штраф – від 340 до 1700 гривень.

Інспектори інспекції з питань благоустрою вже вийшли в рейд, аби перевірити, чи прибирають сніг підприємці.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що на проспекті Дмитра Яворницького було виявлено декілька порушень – біля ювелірної крамниці та перукарні – прилегла територія не розчищена від снігу. Представники закладів отримали приписи.

Спочатку ми виписуємо припис на усунення порушень. Якщо підприємець ігнорує вимогу привести в належний стан прилеглу територію, тоді ми складаємо адмінпротокол та відправляємо на спеціальну комісію. Штраф може становити від 340 до 1700 гривень. За 2023 рік наші інспектори склали 308 приписів та 400 адмінпротоколів, — розповів Микола Фесенко, головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою міськради.

Повідомити інспекцію про порушення правил благоустрою міста можна за телефоном (056) 756-98-86 або на офіційній сторінці у Facebook. Також можна звернутися на Єдину гарячу лінію міськради за телефонами: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Кого в Дніпрі можуть оштрафувати за неприбраний сніг і скільки доведеться заплатитиУкраїнська

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