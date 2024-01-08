Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в социальных сетях.
Причина смерти бывшего футболиста пока неизвестна. Некоторые СМИ пишут, что Шершун долго боролся с какой-то болезнью.
Отметим, Богдан Шершун родился в Хмельницком в 1981 году. Профессиональную карьеру начал в составе «Днепра», за который провел больше всего матчей на клубном уровне — всего 169 поединков во всех турнирах.
В 2002-2005 годах выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА. После он вернулся к выступлениям за днепрян. Также защищал цвета киевского «Арсенала», «Кривбасса» и луцкой «Волыни».
Играл за юношеские сборные Украины, а также был в составе молодежки U-20, которая дошла до 1/8 финала на ЧМ-2001. За национальную команду дебютировал в матче против сборной Македонии в 2003 году. Всего за сине-желтых сыграл в четырех матчах.
После окончания профессиональной футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении, выступал за ветеранскую сборную Украины.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана!
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