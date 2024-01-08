Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года

Сегодня 16:22
просмотров

Сегодня, 8 января, умер бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Богдан Шершун. Ему было 42 года.

Новости Днепра про Умер бывший футболист

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в социальных сетях.

Причина смерти бывшего футболиста пока неизвестна. Некоторые СМИ пишут, что Шершун долго боролся с какой-то болезнью.

Отметим, Богдан Шершун родился в Хмельницком в 1981 году. Профессиональную карьеру начал в составе «Днепра», за который провел больше всего матчей на клубном уровне — всего 169 поединков во всех турнирах.

В 2002-2005 годах выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА. После он вернулся к выступлениям за днепрян. Также защищал цвета киевского «Арсенала», «Кривбасса» и луцкой «Волыни».

Играл за юношеские сборные Украины, а также был в составе молодежки U-20, которая дошла до 1/8 финала на ЧМ-2001. За национальную команду дебютировал в матче против сборной Македонии в 2003 году. Всего за сине-желтых сыграл в четырех матчах.

После окончания профессиональной футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении, выступал за ветеранскую сборную Украины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана!

Новости Днепра про Умер бывший футболист

Читайте также:

Новости Днепра про Умер бывший футболист Українська Новости Днепра про Умер бывший футболист Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут
Новости Днепра
Сегодня 16:09
В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут

В Днепре кое-где исчезла вода.

Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно
Новости Днепра
Сегодня 15:47
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно

В "ПриватБанке" попытаются отсудить право собственности на ТРЦ в центре…

Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить
Новости Днепра
Сегодня 15:40
Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить

Днепр занесло снегом.

Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция
Новости Днепра
Сегодня 14:46
Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Теперь для того, чтобы переоформить автомобиль при покупке новому владельцу…

Последние новости

В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут
В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут

В Днепре кое-где исчезла вода.

Сегодня 16:09
3
просмотров
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно

В "ПриватБанке" попытаются отсудить право собственности на ТРЦ в центре Днепра.

Сегодня 15:47
3
просмотров
Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить
Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить

Днепр занесло снегом.

Сегодня 15:40
6
просмотров
Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция
Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Теперь для того, чтобы переоформить автомобиль при покупке новому владельцу не обязательно идти в сервисный центр. Сделать это можно через приложение «Дія», а вот владельцу авто перед продажей своего железного коня все же придется наведаться в сервисный центр МВД и…

Сегодня 14:46
4
просмотров
Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной
Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему так много ракет все же "прилетело".

Сегодня 14:39
3
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ
В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

Ужасный случай произошел в пятницу, 5 января.

Сегодня 14:35
9
просмотров
Вез для «дорогого товарища»: на блокпосте Днепропетровщины водитель «погорел» на контрафакте
Вез для «дорогого товарища»: на блокпосте Днепропетровщины водитель «погорел» на контрафакте

В Днепропетровской области задержали предполагаемого контрабандиста.

Сегодня 13:47
4
просмотров
Массированный удар по Украине: сколько ракет сбили на Днепропетровщине
Массированный удар по Украине: сколько ракет сбили на Днепропетровщине

Ночью и утром 8 января россияне массированно атаковали Украину, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Сегодня 13:11
10
просмотров
Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)
Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)

Чтобы снять недорогую квартиру в Днепре придется пожертвовать частичным комфортом при проживании в этой самой квартире. Но для тех, у кого не так много денег на аренду жилья, но есть большая необходимость в отдельной квартире это может быть идеальным вариантом.…

Сегодня 12:34
11
просмотров
11 человек в больницах: появились уточненные данные по ударам по Новомосковску и Кривому Рогу
11 человек в больницах: появились уточненные данные по ударам по Новомосковску и Кривому Рогу

В Новомосковске и Кривом Роге выросло количество пострадавших.

Сегодня 12:34
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх