Помер колишній футболіст “Дніпра” Богдан Шершун: йому було 42 роки

Сьогодні, 8 січня, помер колишній футболіст збірної України та "Дніпра" Богдан Шершун. Йому було 42 роки.

Про це повідомила Українська асоціація футболу у соціальних мережах.

Причина смерті колишнього футболіста поки що невідома. Деякі ЗМІ пишуть, що Шершун тривалий час боровся з якоюсь хворобою.

Зазначимо, Богдан Шершун народився у Хмельницькому 1981 року. Професійну кар’єру розпочав у складі “Дніпра”, за який провів найбільше матчів на клубному рівні — всього 169 поєдинків у всіх турнірах.

У 2002-2005 роках виступав за московський ЦСКА, з яким виграв Кубок УЄФА. Потім він повернувся до виступів за дніпрян. Також захищав кольори київського “Арсенала”, “Кривбаса” та луцької “Волині”.

Грав за юнацькі збірні України, а також був у складі молодіжки U-20, яка дійшла до 1/8 фіналу на ЧС-2001. За національну команду дебютував у матчі проти збірної Македонії 2003 року. Загалом за синьо-жовтих зіграв у чотирьох матчах.

Після закінчення професійної футбольної карʼєри Богдан працював експертом на телебаченні, виступав за ветеранську збірну України.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана!

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