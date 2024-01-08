У Дніпрі на Калиновій у власній квартирі ледве не згорів чоловік

Постраждалого з опіками госпіталізували до лікарні.

У неділю, 7 січня, в багатоповерхівці на вулиці Калиновій горіла квартира. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:04.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що займання виникло у квартирі на четвертому поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під час гасіння пожежі ДСНС-ники врятували чоловіка, який ледве не згорів у власній квартирі. Його з опіками госпіталізували до лікарні.

О 19:40 займання ліквідували. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

До місця виклику залучили 8 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: