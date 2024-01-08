Зимовий колапс: на Дніпропетровщині частково знеструмлені понад 250 населених пунктів

З вечора 7 січня, як і прогнозували синоптики, у Дніпрі та області погіршилися погодні умови.

Місцями негода наробила біди. Через неї в області частково знеструмлені понад 250 населених пунктів – це більше 50 тисяч осель.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні.

158 ліній електропередач відключені. Попри складні погодні умови наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні. До ліквідації аварій залучено 109 бригад, 320 працівників та 115 одиниць техніки, – додав Лукашук.

Також він закликав не наближатися до обірваних ліній електропередачі!

Щодо доріг – усі траси в регіоні проїзні. Втім, водіїв закликають без зайвої потреби не виїжджати та бути обачними!

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