Зимовий колапс: на Дніпропетровщині частково знеструмлені понад 250 населених пунктів

Місцями негода наробила біди. Через неї в області частково знеструмлені понад 250 населених пунктів – це більше 50 тисяч осель.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні.
158 ліній електропередач відключені. Попри складні погодні умови наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні. До ліквідації аварій залучено 109 бригад, 320 працівників та 115 одиниць техніки, – додав Лукашук.
Також він закликав не наближатися до обірваних ліній електропередачі!
Щодо доріг – усі траси в регіоні проїзні. Втім, водіїв закликають без зайвої потреби не виїжджати та бути обачними!
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