Масований удар по Україні: скільки ракет збили на Дніпропетровщині

Усього було застосовано 59 засобів повітряного нападу:
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, – додав Залужний.
Наші захисники знищили 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Зокрема, дві ракети Х-101/555 знищили на Дніпропетровщині військові з Повітряного командування “Схід” – у Дніпровському та Павлоградському районах.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
А це – врятовані життя людей. Дякую! – додав Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу.
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