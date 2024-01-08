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Масований удар по Україні: скільки ракет збили на Дніпропетровщині

Сьогодні 13:11
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Уночі та вранці 8 січня росіяни масовано атакували Україну, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.
Новости Днепра про Масований удар по Україні: скільки ракет збили на Дніпропетровщині

Фото умовне.

Усього було застосовано 59 засобів повітряного нападу:

  • 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;
  • 8 крилатих ракет Х-22;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, – додав Залужний.

Наші захисники знищили 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Новости Днепра про Масований удар по Україні: скільки ракет збили на Дніпропетровщині

Зокрема, дві ракети Х-101/555 знищили на Дніпропетровщині військові з Повітряного командування “Схід” – у Дніпровському та Павлоградському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

А це – врятовані життя людей. Дякую! – додав Лисак.

Новости Днепра про Масований удар по Україні: скільки ракет збили на Дніпропетровщині

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу.

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Новости Днепра про Масований удар по Україні: скільки ракет збили на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Масований удар по Україні: скільки ракет збили на ДніпропетровщиніРусский

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