У Кривому Розі та районі щонайменше 9 ракетних ударів: пошкоджено понад 200 багатоквартирних будинків, 3 школи

Сьогодні росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по нашій області.

Дві ворожі ракети наші захисники знищили у Дніпровському та Павлоградському районах, повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, маємо і прильоти. У Новомосковську внаслідок ракетної атаки пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, в якій були люди. У місті понад 20 постраждалих, серед них п’ятеро – діти.

У Кривому Розі та районі маємо щонайменше 9 ракетних ударів.

Попередньо, одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, торговельний центр, вибито близько 300 вікон у двох лікарнях.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Крім того, у місті перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая (на відновлення необхідно близько тижня). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної.

У трьох районах міста створено та працюють оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву – плівка, ОСБ та інше. Працюють психологи, якщо необхідно – мешканцям пропонується допомога щодо розселення, – написав Вілкул.

Адреси районних оперативних штабів:

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