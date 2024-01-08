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У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксі

Сьогодні 10:37
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У Дніпрі через негоду сильно зросли ціни на таксі.

Новости Днепра про У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксі

Ранок 8 січня виявився складним. З вечора 7 січня у місті вирує негода. Усе почалося крижаним дощем, який переріс у снігопад. Нахурделило як мінімум десять сантиметрів снігу. Це все збіглося з черговим масованим обстрілом. На щастя, у самому Дніпрі пошкоджень через атаку росіян немає. Однак через засніжені дороги є проблеми з транспортом. 

З самого ранку на зупинках зібралися значні черги. Усе через, те що транспорт ходить без дотримання інтервалів. Зокрема, трамваї та тролейбуси курсують за оперативним розкладом. 

Значно зросли ціни на таксі. Люди кажуть, що поїздка з лівого на правий берег о 9 ранку могла обійтися у 300-400 гривень. Навіть о 10 годині, коли пасажиропотік трохи знизився, ціни все ще шалені. 

До прикладу, щоб проїхати через Новий міст до центру Дніпра треба заплатити щонайменше 130 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксі

З лівого на правий берег у залежності від кінцевої зупинки можна доїхати за 300 гривень. 

Новости Днепра про У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксі

У додатках сервісів таксі зазначається, що зараз є підвищений попит та зросла кількість замовлень.

Новости Днепра про У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксі

Станом на 10:30 у Дніпрі досі є затори. На вулиці виїхала снігоприбиральна техніка, але до віддалених районів комунальники ще не дісталися. Важка ситуація і в центрі, позаяк сніг досі йде і засипає дороги заново. 

Якщо є така можливість – краще перечекати вдома. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі негода наробила біди. Місто буквально зледеніло. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через хурделицю злетіли ціни на таксіУкраїнська

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