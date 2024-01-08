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  • 11 людей в лікарнях: з’явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

11 людей в лікарнях: з’явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

Сьогодні 12:34
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У Новомосковську та Кривому Розі зросла кількість постраждалих.

Новости Днепра про 11 людей в лікарнях: з'явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Поряд з пораненими лікарі, які надають всю необхідну допомогу.

Як зауважили в ДСНС, рятувальники досі займаються ліквідацією пожеж після ракетних ударів та розбирають завали.

Рятувальники уточнили, що у Новомосковську виникла пожежа, яку вже ліквідували. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 автозаправні станції, 5-поверховий будинок та декілька автомобілів. Вибуховою хвилею було перевернуто маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибралися з салону.

За попередньою інформацією, у результаті ворожої атаки загинула 1 особа, поранено 27 людей, із яких 5 дітей. Співробітники ДСНС врятували 1 особу.

На фото вирва після одного із прильотів.

Новости Днепра про 11 людей в лікарнях: з'явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

Новости Днепра про 11 людей в лікарнях: з'явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

Новости Днепра про 11 людей в лікарнях: з'явилися уточнені дані щодо ударів по Новомосковську та Кривому Рогу

Нагадаємо, тільки по Кривому Рогу завдали 9 ракетних ударів. Крім ТЦ та будинків, пошкоджені також лікарні. Там вибито щонайменше 300 вікон. 

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