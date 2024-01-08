В сети показали, как в Днепре почти 50 лет назад обустраивали карьер на Красном Камне

Ох, какую замечательную фотографию только что запостил Александр Волок. Виден процесс благоустройства территории вокруг карьера на Красном Камне – именно происходит строительство трибун. Дату съемки Александр не написал, но с помощью OldMaps мы можем примерно ее определить – между 1975 и 1976 годом Снята с уже построенной на тот момент 9-этажки на Савкине 2.

Автор поста не указал год фото, но известный днепровский блогер Артем Костюк в своем телеграм-канале отметил, что вероятно снимок сделали в период между 1975 и 1976 годами.

В Днепре показали уникальную фотографию карьера на Красном Камне в 1975 году.

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