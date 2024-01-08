У Кривому Розі негода наробила біди: 15 тис. мешканців без світла, не працюють тролейбуси та трамваї

Від учорашнього вечора на Дніпропетровщині лютує негода - вона вже встигла наробити біди.

Так, у Кривому Розі через екстремальні погодні умови відключено від електрики 15 тисяч абонентів, деякі об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу, – додав він.

Крім того, через зледеніння тролей у місті не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково.

Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка, – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, у Дніпрі через негоду також є зміни у роботі громадського транспорту. Деталі ТУТ.

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