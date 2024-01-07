Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки серйозно постраждав гуртожиток, майже у всіх мешканців вилетіли шибки, є й інші руйнування.

Фотографії з побитого гуртожитку опублікував очільник ОВА Сергій Лисак.

Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, бо немає жодної вцілілої шибки. Підлога всіяна битим склом. Потрощені меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх осель. Лагодять, що можуть. Такий вигляд має дніпровський гуртожиток, у якому мешкають понад два десятки родин. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами, – пише очільник ОВА.

У однієї родини побило житло і автівку. Врятувало лише те, що під час атаки пані Валерія разом із близькими перебувала у підвалі.

Молоде подружжя за пів години до атаки поїхало у гості до друзів. Кажуть, жити вже тут не зможуть. Надто великі руйнування. Удар прийшовся прямісінько під їхніми вікнами.

Зараз на місці продовжує роботу мобільний пункт прийому звернень, поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про пошкоджене майно.

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