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  • Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Сьогодні 15:38
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У Дніпрі внаслідок ворожої атаки серйозно постраждав гуртожиток, майже у всіх мешканців вилетіли шибки, є й інші руйнування.

Фотографії з побитого гуртожитку опублікував очільник ОВА Сергій Лисак.

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, бо немає жодної вцілілої шибки. Підлога всіяна битим склом. Потрощені меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх осель. Лагодять, що можуть. Такий вигляд має дніпровський гуртожиток, у якому мешкають понад два десятки родин. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами, – пише очільник ОВА.

У однієї родини побило житло і автівку. Врятувало лише те, що під час атаки пані Валерія разом із близькими перебувала у підвалі.

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Молоде подружжя за пів години до атаки поїхало у гості до друзів. Кажуть, жити вже тут не зможуть. Надто великі руйнування. Удар прийшовся прямісінько під їхніми вікнами.   

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

Зараз на місці продовжує роботу мобільний пункт прийому звернень, поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про пошкоджене майно.

Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)Русский

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