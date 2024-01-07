У Дніпрі комунальники ліквідували наслідки збиття ворожого залізяччя

У Дніпрі на місці падіння уламків ворожого залізяччя працювали комунальні служби.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.

На місці вночі працювало 2 самоскиди, 1 навантажувач, 1 пилосос, а також 10 комунальників, які допомагали з розчищенням під’їзду до гуртожитку та вивозили великі уламки з парковки, – сказано у повідомленні.

Сьогодні зранку на місці працювали 25 комунальників та 1 самоскид.

Вони остаточно розчистили усю територію, прилеглу до гуртожитку.

Нагадаємо, що внаслідок атаки був пошкоджений освітній заклад і гуртожиток при ньому.

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