У Дніпрі комунальники ліквідували наслідки збиття ворожого залізяччя

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.
На місці вночі працювало 2 самоскиди, 1 навантажувач, 1 пилосос, а також 10 комунальників, які допомагали з розчищенням під’їзду до гуртожитку та вивозили великі уламки з парковки, – сказано у повідомленні.
Сьогодні зранку на місці працювали 25 комунальників та 1 самоскид.
Вони остаточно розчистили усю територію, прилеглу до гуртожитку.
Нагадаємо, що внаслідок атаки був пошкоджений освітній заклад і гуртожиток при ньому.
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