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Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, – ОВА

Сьогодні 11:45
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Сьогодні над Дніпровським районом Повітряні Сили знищили ворожу ракету.

Новости Днепра про Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, - ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК “Схід”! Дякуємо, – заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Сили ППО знищили 2 ворожих безпілотники над Криворізьким районом.

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Новости Днепра про Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, - ОВАУкраїнська Новости Днепра про Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, - ОВАРусский

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