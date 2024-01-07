Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, – ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК “Схід”! Дякуємо, – заявив очільник ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні вночі Сили ППО знищили 2 ворожих безпілотники над Криворізьким районом.
Читайте також:
Автор:
У місті Кам’янське Дніпропетровської області підозрюваний у шахрайстві попросив у 42-річного…
Сьогодні вночі у Криворізькому районі Захисники неба знищили 2 безпілотники.
У Дніпрі через атаку безпілотників вчора ввечері виникли займання.
Бажаємо вам гарного дня!