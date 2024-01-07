Над Дніпровським районом знищено ворожу ракету, – ОВА

Сьогодні над Дніпровським районом Повітряні Сили знищили ворожу ракету.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК “Схід”! Дякуємо, – заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Сили ППО знищили 2 ворожих безпілотники над Криворізьким районом.

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