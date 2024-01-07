У Кам’янському чоловік попросив телефон подзвонити і зник з гаджетом

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Як з’ясувалося пізніше, злочин стався в одному з барів міста.
Зловмисник попросив дати йому телефон нібито для термінового дзвінка, однак, коли мобільний опинився в його руках, він пішов на вулицю і не повернувся.
Потерпілий звернувся до поліції й вже оперативники розшукали зловмисника.
Затриманим виявився 41-річний раніше судимий місцевий житель. При собі у нього знайшли той самий телефон.
Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Правоохоронці нагадують, не треба давати особистий телефон незнайомим людям. Завжди краще чемно відмовити, або самостійно набрати потрібний номер, щоб передати усю “важливу” інформацію.
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Козенко Антон
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