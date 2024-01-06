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Масована атака дронів на Дніпро: уражено будинок, де живе 22 родини

Сьогодні 23:18
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Ввечері 6 січня Дніпро атакували безпілотники.

Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: уражено будинок, де живе 22 родини

У суботу, 6 січня, мешканці Дніпра чули звуки характерне “жужжання” та вибухи Місто атакували дрони-камікадзе. Як повідомив Сергій Лисак, один із дронів чи його уламок влучив у будинок, у якому мешкали 22 родини. На щастя, серйозно постраждалих немає. Шестеро людей врятували надзвичайники. 

Люди зверталися за медичною допомогою, але поранення не серйозні.

Росіяни, нехтуючи релігійними святами, атакували наше місто дронами. Обійшлося без якихось трагічних наслідків. Добре відпрацювали наші рятувальники. Шестеро людей врятували з-під завалів, в тому числі дві дитини. Медичну допомогу їм надали на місці. Всі живі-здорові , — зазначив Лисак.

На місці працює ДСНС та поліція. 

Скільки дронів вдалося збити наразі не повідомляється. 

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Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: уражено будинок, де живе 22 родиниУкраїнська Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: уражено будинок, де живе 22 родиниРусский

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