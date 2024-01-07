У Криворізькому районі вночі знищили 2 безпілотники

Сьогодні вночі у Криворізькому районі Захисники неба знищили 2 безпілотники.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

За уточненими даними, вночі у Криворізькому районі нашими захисниками було збито 2 ворожих безпілотники. Дякую за захист неба, – заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді.

За вчорашній вечір було знищено 7 ворожих безпілотників – в Дніпровському та Нікопольському районах.

Вночі окупанти атакували Україну 28-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Повітряні та Сили оборони України знищили 21 ворожий БпЛА. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Зараз у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

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