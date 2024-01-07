В Каменском мужчина попросил телефон позвонить и скрылся с гаджетом

В городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в мошенничестве попросил у 42-летнего мужчины телефон позвонить и скрылся с гаджетом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Как выяснилось позже, преступление произошло в одном из баров города.

Злоумышленник попросил дать ему телефон для срочного звонка, однако, когда мобильный оказался в его руках, он пошел на улицу и не вернулся.

Потерпевший обратился в полицию и уже оперативники разыскали воровку.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый местный житель. При себе у него нашли тот же телефон.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Правоохранители напоминают, не нужно ли давать личный телефон незнакомым людям. Всегда лучше нежно отказать или самостоятельно набрать нужный номер, чтобы передать всю «важную» информацию.

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