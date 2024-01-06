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Журналіст з Кривого Рогу понад 30 хвилин читав авторські вірші у ополонці

Сьогодні 19:53
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Журналіст з Кривого Рогу Олег Пономарьов встановив рекорд України в номінації – "Найтриваліший час перебування по груди у холодній воді взимку з декламуванням віршів".

Новости Днепра про Журналіст з Кривого Рогу понад 30 хвилин читав авторські вірші у ополонці

Рекорд зафіксували сьогодні, 6 січня. Чоловік витримав 30 хвилин у крижаній воді та увесь цей час декламував авторські вірші. 

Чоловік кожен рік занурюється в ополонку на Водохреще. 

Журналіст займається моржуванням 15 років, та вже долучив до гартування всю свою родину – дружину та п’ятеро дітей (троє синів та дві доньки).

Свій рекорд Олег присвятив пам’яті Заслуженого тренера України, засновника бійцівського клубу “Барс”, Володимиру Коржаку, з яким товаришував багато років.

Вода у Дніпрі мала приблизну температуру +2 градуси. 

Редакція вітає колегу з рекордом, та бажає нових перемог і здоров’я.

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