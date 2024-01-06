Журналіст з Кривого Рогу понад 30 хвилин читав авторські вірші у ополонці

Рекорд зафіксували сьогодні, 6 січня. Чоловік витримав 30 хвилин у крижаній воді та увесь цей час декламував авторські вірші.
Чоловік кожен рік занурюється в ополонку на Водохреще.
Журналіст займається моржуванням 15 років, та вже долучив до гартування всю свою родину – дружину та п’ятеро дітей (троє синів та дві доньки).
Свій рекорд Олег присвятив пам’яті Заслуженого тренера України, засновника бійцівського клубу “Барс”, Володимиру Коржаку, з яким товаришував багато років.
Вода у Дніпрі мала приблизну температуру +2 градуси.
Редакція вітає колегу з рекордом, та бажає нових перемог і здоров’я.
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