У Дніпрі через атаку безпілотників виникло два займання, – ОВА

У Дніпрі через атаку безпілотників вчора ввечері виникли займання.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники, – заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Були повністю знищені 4 автівки, 12 авто побиті. Також ворог обстрілював Червоногригорівську громаду на Нікопольщині.

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