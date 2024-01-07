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У Дніпрі через атаку безпілотників виникло два займання, – ОВА

Сьогодні 08:58
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У Дніпрі через атаку безпілотників вчора ввечері виникли займання.

Новости Днепра про У Дніпрі через атаку безпілотників виникло два займання, - ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники, – заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Були повністю знищені 4 автівки, 12 авто побиті. Також ворог обстрілював Червоногригорівську громаду на Нікопольщині.

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Новости Днепра про У Дніпрі через атаку безпілотників виникло два займання, - ОВАУкраїнська

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