Була прикрашена великим годинником з прямокутним циферблатом: як раніше виглядала будівля АТС у Дніпрі (ФОТО)

Кореспонденти dnepr.info дізналися цікаві факти про одну з будівель у Дніпрі, яка, начебто, виглядає непримітно та не відрізняється нічим від інших будівель.
Будівля на проспекті Лесі Українки, 75 була побудована у 1920-1930 роках та у ті часи стала автоматизованою телефонною станцією, наразі вона – одна з пам’яток архітектури місцевого призначення у Дніпрі. Згідно примітки на порталі електронного історико-архітектурного музею Дніпра АТС є одним із кращих та унікальних за композицією прикладом конструктивізму в архітектурі громадських будівель.
Відомо, що пам’ятник архітектури був прикрашений великим годинником з прямокутним циферблатом. Однак до сьогоднішнього дня вони не збереглися.
“Праворуч від входу було поштове відділення. Ручки пір’яні, чорнильниці, бланки телеграм. Ось точно не пам’ятаю, але здається була й кабіна міжміського телефону”, – розповів у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Алексій Александров.
Зараз на місці минулої АТС знаходиться поліграфія, а сама будівля занесена до пам’яток архітектури України та охороняється державою.
Будівлю, нажаль, до цього часу багато разів розмальовували вандали, тож на її стінах присутні графіті, а штукатурка з часом втратила свою якість та місцями вже пошарпана.
Фото з Facebook-групи “Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста”. Сергій Булавенко.
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