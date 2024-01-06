Дівчина, яка звинуватила Закарпатське ТЦК у викраденні чоловіка, вибачилась (ВІДЕО)

Дівчина яка записала відео про нібито викрадення чоловіка вибачилась на відео.

Сьогодні жінка розповіла, що те відео було опубліковано в стані емоційного стресу.

До нас не застосовували ніякої сили. Я прошу вибачення перед Хустським ТЦК та Збройними силами України, – заявила дружина дніпрянина.

Також вона розповіла, що їй дуже соромно за те, що вона виклала скандальне відео.

Великий розголос відео отримало після того, як його опублікував нардеп Мазурашу.

Читайте також:

Українська

Автор: