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  • Дівчина, яка звинуватила Закарпатське ТЦК у викраденні чоловіка, вибачилась (ВІДЕО)

Дівчина, яка звинуватила Закарпатське ТЦК у викраденні чоловіка, вибачилась (ВІДЕО)

Сьогодні 18:07
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Дівчина яка записала відео про нібито викрадення чоловіка вибачилась на відео.

Сьогодні жінка розповіла, що те відео було опубліковано в стані емоційного стресу.

До нас не застосовували ніякої сили. Я прошу вибачення перед Хустським ТЦК та Збройними силами України, – заявила дружина дніпрянина.

Також вона розповіла, що їй дуже соромно за те, що вона виклала скандальне відео.

Великий розголос відео отримало після того, як його опублікував нардеп Мазурашу.

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