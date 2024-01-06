Дівчина, яка звинуватила Закарпатське ТЦК у викраденні чоловіка, вибачилась (ВІДЕО)

Сьогодні жінка розповіла, що те відео було опубліковано в стані емоційного стресу.
До нас не застосовували ніякої сили. Я прошу вибачення перед Хустським ТЦК та Збройними силами України, – заявила дружина дніпрянина.
Також вона розповіла, що їй дуже соромно за те, що вона виклала скандальне відео.
Великий розголос відео отримало після того, як його опублікував нардеп Мазурашу.
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