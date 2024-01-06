Допоможіть знайти: у Кам’янському зникла 16-річна Анастасія Піскун

У місті Кам’янське Дніпропетровської області зникла 16-річна Анастасія Піскун.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Дівчина пішла з дому 6 січня близько 10-ї ранку та досі не повернулася.

Особливі прикмети зниклої: зріст 150 см, худорлява, чорне волосся, на правому оці шрам.

Була одягнена у сірий пуховик, сині черевики та темно-сині джинси.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження підлітка зателефонувати за номерами (068) 241 17 43 або 102.

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