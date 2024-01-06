Помогите найти: в Каменском пропала 16-летняя Анастасия Пискун

В городе Каменское Днепропетровской области исчезла 16-летняя Анастасия Пискун.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Девушка ушла из дома 6 января около 10 утра и до сих пор не вернулась.

Особые приметы пропавшей: рост 150 см, худощавые, черные волосы, на правом глазу шрам.

Одета в серый пуховик, синие ботинки и темно-синие джинсы.

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о местонахождении подростка, позвонить по телефонам (068) 241 17 43 или 102.

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