Помогите найти: в Каменском пропала 16-летняя Анастасия Пискун

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Девушка ушла из дома 6 января около 10 утра и до сих пор не вернулась.
Особые приметы пропавшей: рост 150 см, худощавые, черные волосы, на правом глазу шрам.
Одета в серый пуховик, синие ботинки и темно-синие джинсы.
Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о местонахождении подростка, позвонить по телефонам (068) 241 17 43 или 102.
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