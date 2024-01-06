Оккупанты убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девушку на Никопольщине

В результате обстрела погибли и ранены.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
россияне убили 45-летнего мужчину. Но ранили 16-летнюю девочку и мужчину 66 лет. Это произошло утром. Враг ударил артиллерией по Никополю, — заявил глава ОВА.
В городе Никополь повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек.
Несколько автомобилей, линии электропередач и газопровод также получили повреждения.
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