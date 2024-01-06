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  • Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на Нікопольщині

Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на Нікопольщині

Сьогодні 12:08
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Сьогодні вранці ворог знов обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на Нікопольщині

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю, – заявив  очільник ОВА.

У місті Нікополь пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. 

Кілька автомобілів, лінії електропередач та газогін також зазнали ушкоджень.

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Новости Днепра про Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на НікопольщиніУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на НікопольщиніРусский

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