Окупанти вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчину на Нікопольщині

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю, – заявив очільник ОВА.
У місті Нікополь пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд.
Кілька автомобілів, лінії електропередач та газогін також зазнали ушкоджень.
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