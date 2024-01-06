В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар

Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре).

В помещении находились транспортные средства, оборудование и автобусы. Пожар охватил территорию в 500 кв.

Спасатели смогли локализовать огонь в 01:40.

К счастью, погибших и травмированных нет, к ликвидации пожара были привлечены 25 пожарных.

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