В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Огонь вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре).
В помещении находились транспортные средства, оборудование и автобусы. Пожар охватил территорию в 500 кв.
Спасатели смогли локализовать огонь в 01:40.
К счастью, погибших и травмированных нет, к ликвидации пожара были привлечены 25 пожарных.
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