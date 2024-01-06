Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен

Сегодня 11:27
просмотров

Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в дома днепрян и похищала их сбережения.

Новости Днепра про В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Женщина представлялась «социальным работником», чтобы заходить в дома пожилых людей.

Мошенническая схема была достаточно проста. Задержанная предлагала пенсионерам пищевые продукты и деньги якобы в качестве гуманитарной помощи. Потом давала пенсионерам купюру большого номинала, и просила выдать ей сдачу.

Когда жертвы шли за деньгами, она узнавала о месте их хранения и, впоследствии, похищала сбережения.

Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража). Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривенРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта
Новости Днепра
Сегодня 10:51
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.

В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар
Новости Днепра
Сегодня 09:48
В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар

Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел…

Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак
Новости Днепра
Сегодня 08:42
Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Оккупанты продолжают террор общин Днепропетровской области.

Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков
Новости Днепра
Сегодня 06:15
Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Последние новости

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.

Сегодня 10:51
3
просмотров
В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар
В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар

Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел пожар.

Сегодня 09:48
3
просмотров
Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак
Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Оккупанты продолжают террор общин Днепропетровской области.

Сегодня 08:42
3
просмотров
Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку
В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

В Днепре из пожара спасли двух человек.

Вчера 22:03
4
просмотров
В Днепре бакланы оккупировали местную Кубу: что известно о полюбившемся птицам таинственном острове
В Днепре бакланы оккупировали местную Кубу: что известно о полюбившемся птицам таинственном острове

Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.

Вчера 21:33
6
просмотров
«Жертвует 500. Примите?»: на Днепропетровщине чиновница подделывала справки об инвалидности
«Жертвует 500. Примите?»: на Днепропетровщине чиновница подделывала справки об инвалидности

Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.

Вчера 20:48
6
просмотров
В Украине планируют реформировать высшее образование: какие изменения ждут «бюджетников» и «контрактников»
В Украине планируют реформировать высшее образование: какие изменения ждут «бюджетников» и «контрактников»

Изменят подход к формам финансирования высшего образования.

Вчера 20:07
4
просмотров
В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся
В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.

Вчера 19:27
5
просмотров
В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую «ЛНР»
В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую «ЛНР»

Пограничника, подозреваемого в государственной измене, будут судить в Днепре.

Вчера 18:40
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх