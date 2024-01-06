В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен

Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в дома днепрян и похищала их сбережения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Женщина представлялась «социальным работником», чтобы заходить в дома пожилых людей.

Мошенническая схема была достаточно проста. Задержанная предлагала пенсионерам пищевые продукты и деньги якобы в качестве гуманитарной помощи. Потом давала пенсионерам купюру большого номинала, и просила выдать ей сдачу.

Когда жертвы шли за деньгами, она узнавала о месте их хранения и, впоследствии, похищала сбережения.

Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража). Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: