В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Женщина представлялась «социальным работником», чтобы заходить в дома пожилых людей.
Мошенническая схема была достаточно проста. Задержанная предлагала пенсионерам пищевые продукты и деньги якобы в качестве гуманитарной помощи. Потом давала пенсионерам купюру большого номинала, и просила выдать ей сдачу.
Когда жертвы шли за деньгами, она узнавала о месте их хранения и, впоследствии, похищала сбережения.
Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража). Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.
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