На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта

Об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.
Ограничения также могут касаться трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других маршрутов.
В Украине уже 7 января ожидают большие снегопады и непогоду, а ограничения движения связаны именно с этим.
Водителям рекомендуют 7-9 января воздержаться от поездок на собственном транспорте без необходимости.
Уже с воскресенья в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мы готовы и точно сделаем свою работу, – заявил глава агентства восстановления и развития инфраструктуры.
В Днепропетровской области в эти выходные ожидают снег до 30 см.
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