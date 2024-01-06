На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.

Об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Ограничения также могут касаться трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других маршрутов.

В Украине уже 7 января ожидают большие снегопады и непогоду, а ограничения движения связаны именно с этим.

Водителям рекомендуют 7-9 января воздержаться от поездок на собственном транспорте без необходимости.

Уже с воскресенья в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды. Мы готовы и точно сделаем свою работу, – заявил глава агентства восстановления и развития инфраструктуры.

В Днепропетровской области в эти выходные ожидают снег до 30 см.

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