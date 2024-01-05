В Днепре бакланы оккупировали местную Кубу: что известно о полюбившемся птицам таинственном острове

Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.

Остров, который в народе называют Кубой, облюбовали бакланы. На маленьком отрезке суши собралось более сотни этих птиц. Пернатые облепили деревья, сбросившие с себя листья.

Фотографиями острова бакланов поделился Eugene Shnaider в Facebook-сообществе «Птицы Украины».

Где находится днепровская Куба?

На самом деле о существовании Кубы на Днепре знают не все. Небольшой остров, расположенный вблизи Кайдакского моста, популярен только у рыбаков, которые на пару с бакланами охотятся здесь на рыбу.

Считается, что во времена Екатеринослава среди Днепра существовал довольно большой остров. Его даже изображали на некоторых картах тех времен. Однако сейчас участок суши почти полностью затопило. Это произошло после создания ГЭС, когда русло Днепра сильно изменилось из-за строительства плотин и дамб.

Кубой его прозвали во времена СССР, когда советские власти тесно сотрудничали с кубинскими властями. Говорят, что форма нашего острова сильно напоминала Кубу – отсюда и название.

В наше время таинственный остров почти незаметен. Приходят сюда только бакланы и рыбаки, потому что здесь хорошо клюет рыбка. О Кубе можно найти городские легенды, честность которых трудно проверить. Люди рассказывают, что здесь могут водиться мистические мавки или русалки, а во времена Екатеринослава прятались контрабандисты. Во что вполне можно поверить, учитывая, что на этот безлюдный остров мало кто наведывается, так что здесь можно скрыться от посторонних глаз.

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