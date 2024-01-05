У Дніпрі баклани окупували місцеву Кубу: що відомо про таємничий острів, який полюбився птахам

Дніпровську Кубу "окупували" баклани.

Острів, який у народі називають Кубою, обмилували баклани. На маленькому відрізку суші зібралася понад сотня цих птахів. Пернаті обліпили дерева, які скинули з себе листя.

Світлинами острова бакланів поділився Eugene Shnaider у Facebook-спільноті “Птахи України”.

Де розташована дніпровська Куба?

Насправді про існування Куби-на-Дніпрі знають не всі. Невеличкий острів, який розташований поблизу Кайдацького мосту популярний лише у рибалок, які на пару з бакланами полюють тут на рибу.

Вважається, що в часи Катеринослава посеред Дніпра існував досить великий острів. Його навіть зображали на деяких картах тих часів. Однак зараз ділянку суші майже повністю затопило. Це сталося після створення ГЕС, коли річище Дніпра сильно змінилося, через будівництво плотин та дамб.

Кубою його прозвали в часи СРСР, коли радянська влада тісно співпрацювала з кубинською владою. Кажуть, що форма нашого острова сильно нагадувала Кубу – звідси й назва.

У наші часи таємничий острів майже не помітний. Приходять сюди тільки баклани та рибаки, позаяк тут добре клює рибка. Про Кубу можна знайти міські легенди, правдивість яких важко перевірити. Люди розповідають, що тут можуть водитися містичні мавки чи русалки, а в часи Катеринослава ховалися контрабандисти. У що цілком можна повірити, зважаючи на те, що на цей безлюдний острів мало хто навідується, тож тут можна заховатися від сторонніх очей.

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