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В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

Сегодня 22:03
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В Днепре из пожара спасли двух человек.

Новости Днепра про В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

Сегодня в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании квартиры по улице Пресова Шевченковского района города Днепр.

По прибытию к месту происшествия чрезвычайники установили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

Из горящего дома спасатели с помощью выдвижной лестницы вывели на свежий воздух 2 человека — 89-летнего мужчину и 15-летнего подростка. К счастью, с ними все хорошо.

В 16:15 возгорание ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 17 спасателей и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

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