В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

Сегодня в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании квартиры по улице Пресова Шевченковского района города Днепр.
По прибытию к месту происшествия чрезвычайники установили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.
Из горящего дома спасатели с помощью выдвижной лестницы вывели на свежий воздух 2 человека — 89-летнего мужчину и 15-летнего подростка. К счастью, с ними все хорошо.
В 16:15 возгорание ликвидировано.
К тушению пожара привлечены 17 спасателей и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Читайте также:
Автор:
Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.
Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.
У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.
Пограничника, подозреваемого в государственной измене, будут судить в Днепре.
Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.
Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.
Изменят подход к формам финансирования высшего образования.
У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.
Пограничника, подозреваемого в государственной измене, будут судить в Днепре.
В Днепре может появиться улица в честь идеолога и руководителя украинского национально-освободительного движения Ярослава Стецько.
В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.
Купив товар в любом магазине Днепра, покупатель имеет право вернуть его в течение 14 дней, если у него сохранился чек и он не использовал товар по назначению, а просто покупка перестала ему нравится или по любой другой причине. Это прописано…
Водоем возле Каменского может стать уязвимой зоной.
Новый год только начался, а юные бадминтонисты Днепра и области уже соревнуются – недавно прошли первые в этом году соревнования по этому виду спорта. В них приняли участие 70 спортсменов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!