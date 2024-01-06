На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту

На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть обмежити або перекрити рух транспорту.

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Обмеження також можуть стосуватися траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, та інших маршрутів.

В Україні вже 7 січня очікують на великі снігопади та непогоду, а обмеження руху пов’язані саме з цим.

Водіям рекомендують 7-9 січня утриматися від поїздок на власному транспорті без нагальної потреби.

Вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди. Ми готові і точно зробимо свою роботу, – заявив очільник агенства відновлення та розвитку інфраструктури

У Дніпропетровській області цими вихідними очікують сніг до 30 см.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: