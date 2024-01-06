Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту

Сьогодні 10:51
просмотров

На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть обмежити або перекрити рух транспорту.

Новости Днепра про На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Обмеження також можуть стосуватися траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, та інших маршрутів.

В Україні вже 7 січня очікують на великі снігопади та непогоду, а обмеження руху пов’язані саме з цим.

Водіям рекомендують 7-9 січня утриматися від поїздок на власному транспорті без нагальної потреби.

Вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди. Ми готові і точно зробимо свою роботу, – заявив очільник агенства відновлення та розвитку інфраструктури

У Дніпропетровській області цими вихідними очікують сніг до 30 см.

Читайте також:

Новости Днепра про На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспортуУкраїнська Новости Днепра про На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспортуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 11:27
У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривень

Поліція Харківщини затримала 23-річну жительку Павлоградського району. Вона потрапляла до помешкань…

У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа
Новини Дніпра
Сьогодні 09:48
У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа

Сьогодні вночі на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро сталася пожежа.

Вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікопольщину, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:42
Вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікопольщину, – Лисак

Окупанти продовжують терор громад Дніпропетровської області.

Погода на 6 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 6 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Бажаємо вам гарного дня!

Наверх