На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
Обмеження також можуть стосуватися траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, та інших маршрутів.
В Україні вже 7 січня очікують на великі снігопади та непогоду, а обмеження руху пов’язані саме з цим.
Водіям рекомендують 7-9 січня утриматися від поїздок на власному транспорті без нагальної потреби.
Вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди. Ми готові і точно зробимо свою роботу, – заявив очільник агенства відновлення та розвитку інфраструктури
У Дніпропетровській області цими вихідними очікують сніг до 30 см.
Читайте також:
Автор:
Поліція Харківщини затримала 23-річну жительку Павлоградського району. Вона потрапляла до помешкань…
Сьогодні вночі на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро сталася пожежа.
Окупанти продовжують терор громад Дніпропетровської області.
Бажаємо вам гарного дня!