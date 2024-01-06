В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка

В Днепропетровской области простились с Защитником Украины Артемием Семенюком.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои Кривой Рог«

Мужчина с 2014 года выполнял боевые задания на Донецком направлении в батальоне особого назначения «Кривбасс».

Осенью прошлого направления воевал на Авдеевском направлении. Герой погиб 29 декабря 2023 года.

Без отца остался 4-летний сын.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, собратьям и друзьям бойца.

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