В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои Кривой Рог«
Мужчина с 2014 года выполнял боевые задания на Донецком направлении в батальоне особого назначения «Кривбасс».
Осенью прошлого направления воевал на Авдеевском направлении. Герой погиб 29 декабря 2023 года.
Без отца остался 4-летний сын.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, собратьям и друзьям бойца.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром враг снова обстреливал Никопольщину.
Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в…
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.
Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел…
Сегодня утром враг снова обстреливал Никопольщину.
Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в дома днепрян и похищала их сбережения.
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.
Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел пожар.
Оккупанты продолжают террор общин Днепропетровской области.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре из пожара спасли двух человек.
Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.
Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.
Изменят подход к формам финансирования высшего образования.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!