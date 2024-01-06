Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре задержан мужчина за ограбление 61-летней местной жительницы

Сегодня 16:20
просмотров

В Днепре полиция задержала 24-летнего мужчину за ограбление местной жительницы.

Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина за ограбление 61-летней местной жительницы

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Женщина возвращалась домой в АНД районе, когда к ней подбежал грабитель, выхватил телефон и скрылся.

Преступление произошло 5 января около 16.00 возле одного из домов по улице Каруны. Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Оперативники криминальной полиции по приметам, предоставленным женщиной, в течение двух часов разыскали и задержали грабителя. Во время поверхностной проверки у него был обнаружен похищенный мобильный телефон, — говорится в сообщении полиции.

Мужчину уже раньше привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина за ограбление 61-летней местной жительницыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина за ограбление 61-летней местной жительницыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу
Новости Днепра
Сегодня 15:35
На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу

На Закарпатье люди в военной форме, вероятно ТЦК, силой вытащили…

Экс-игрок СК Днепр-1 Довбик стал лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге
Новости Днепра
Сегодня 14:52
Экс-игрок СК Днепр-1 Довбик стал лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге

Бывший нападающий днепрян Артем Довбик завоевал награду лучшего игрока месяца…

В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка
Новости Днепра
Сегодня 13:47
В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка

В Днепропетровской области простились с Защитником Украины Артемием Семенюком.

Оккупанты убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девушку на Никопольщине
Новости Днепра
Сегодня 12:08
Оккупанты убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девушку на Никопольщине

Сегодня утром враг снова обстреливал Никопольщину.

Последние новости

На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу
На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу

На Закарпатье люди в военной форме, вероятно ТЦК, силой вытащили мужчину из автомобиля и угрозами заставили поехать в ТЦК.

Сегодня 15:35
3
просмотров
Экс-игрок СК Днепр-1 Довбик стал лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге
Экс-игрок СК Днепр-1 Довбик стал лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге

Бывший нападающий днепрян Артем Довбик завоевал награду лучшего игрока месяца в испанской Ла Лиге.

Сегодня 14:52
6
просмотров
В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка
В Кривом Роге провели в последний путь Защитника Украины Артемия Семенюка

В Днепропетровской области простились с Защитником Украины Артемием Семенюком.

Сегодня 13:47
5
просмотров
Оккупанты убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девушку на Никопольщине
Оккупанты убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девушку на Никопольщине

Сегодня утром враг снова обстреливал Никопольщину.

Сегодня 12:08
4
просмотров
В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен
В Днепре 23-летняя женщина обворовала пенсионеров на 400 тыс гривен

Полиция Харьковщины задержала 23-летнюю жительницу Павлоградского района. Она попадала в дома днепрян и похищала их сбережения.

Сегодня 11:27
2
просмотров
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта
На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут перекрыть движение транспорта

На трассе Н-11 Днепр-Николаев могут ограничить или перекрыть движение транспорта.

Сегодня 10:51
5
просмотров
В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар
В Днепре на предприятии в Индустриальном районе вспыхнул пожар

Сегодня ночью на улице Березинская Индустриального района города Днепр произошел пожар.

Сегодня 09:48
3
просмотров
Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак
Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Оккупанты продолжают террор общин Днепропетровской области.

Сегодня 08:42
5
просмотров
Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку
В Днепре из охваченной огнем квартиры через окно вывели 89-летнего дедушку

В Днепре из пожара спасли двух человек.

Вчера 22:03
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх