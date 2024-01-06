В Днепре задержан мужчина за ограбление 61-летней местной жительницы

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Женщина возвращалась домой в АНД районе, когда к ней подбежал грабитель, выхватил телефон и скрылся.
Преступление произошло 5 января около 16.00 возле одного из домов по улице Каруны. Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Оперативники криминальной полиции по приметам, предоставленным женщиной, в течение двух часов разыскали и задержали грабителя. Во время поверхностной проверки у него был обнаружен похищенный мобильный телефон, — говорится в сообщении полиции.
Мужчину уже раньше привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.
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