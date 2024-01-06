У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія Семенюка

На Дніпропетровщині попрощалися із Захисником України Артемієм Семенюком.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої Кривий Ріг“

Чоловік з 2014 року виконував бойові завдання на Донецькому напрямку в батальйоні особливого призначення “Кривбас”.

Восени минулого напрямку воював на Авдіївському напрямку. Герой загинув 29 грудня 2023 року.

Без батька лишився 4-річний син.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та друзям бійця.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: