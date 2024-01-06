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  • У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія Семенюка

У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія Семенюка

Сьогодні 13:47
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На Дніпропетровщині попрощалися із Захисником України Артемієм Семенюком.

Новости Днепра про У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія Семенюка

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої Кривий Ріг

Чоловік з 2014 року виконував бойові завдання на Донецькому напрямку в батальйоні особливого призначення “Кривбас”.

Восени минулого напрямку воював на Авдіївському напрямку. Герой загинув 29 грудня 2023 року.

Без батька лишився 4-річний син.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та друзям бійця. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія СеменюкаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія СеменюкаРусский

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