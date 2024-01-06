У Кривому Розі провели в останню путь Захисника України Артемія Семенюка

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої Кривий Ріг“
Чоловік з 2014 року виконував бойові завдання на Донецькому напрямку в батальйоні особливого призначення “Кривбас”.
Восени минулого напрямку воював на Авдіївському напрямку. Герой загинув 29 грудня 2023 року.
Без батька лишився 4-річний син.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та друзям бійця.
Читайте також:
Автор:
Екснападник дніпрян Артем Довбик виборов нагороду кращого гравця місяця в…
Сьогодні вранці ворог знов обстрілював Нікопольщину.
Поліція Харківщини затримала 23-річну жительку Павлоградського району. Вона потрапляла до помешкань…
На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть обмежити або перекрити рух транспорту.