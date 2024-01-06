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У Дніпрі затримали чоловіка за пограбування 61-річної місцевої жительки

Сьогодні 16:20
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У Дніпрі поліція затримала 24-річного чоловіка за пограбування місцевої жительки.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка за пограбування 61-річної місцевої жительки

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Жінка поверталася додому в АНД районі, коли до неї підбіг грабіжник, вихопив телефон та втік.

Злочин стався 5 січня близько 16.00 біля одного з будинків по вулиці Каруни. Потерпіла зателефонувала до поліції та повідомила про злочин. Оперативники кримінальної поліції за прикметами, які надала жінка, впродовж двох годин розшукали та затримали грабіжника. Під час поверхневої перевірки у нього виявили викрадений мобільний телефон, – сказано у повідомленні поліції.

Чоловіка вже раніше притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ.

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