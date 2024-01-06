На Закарпатті ТЦК викрали дніпрянина з автівки на блокпості, жінка та дитина залишилися в авто, – нардеп Мазурашу

На Закарпатті люди у військовій формі, ймовірно ТЦК, силоміць витягли чоловіка з автівки та погрозами змусили поїхати до ТЦК.

Про це повідомляє нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

На те, що в машині залишилися дружина з дитиною не звернули уваги.

Сказали оформлять повістку до його ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обманули. Насправді після цього він «зник». Телефон забрали, напевно (за крадіжки людей і незаконне відбирання речей та утримання нікого ж не покарали, а отже система каже «можна» займатися беззаконням. Тепер він прогнозовано в Хустському ТЦК, або вже повезли на Рівненщину, – написав нардеп на своїй сторінці у Facebook. Жінка не мала великої практики керування автівкою і залишилася чекати чоловіка разом з дитиною.

Мазурашу пообіцяв оформити депутатське звернення до Хустського ТЦК та СП на предмет незаконного утримання там викрадених громадян.

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