На Закарпатті ТЦК викрали дніпрянина з автівки на блокпості, жінка та дитина залишилися в авто, – нардеп Мазурашу

Про це повідомляє нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.
На те, що в машині залишилися дружина з дитиною не звернули уваги.
Сказали оформлять повістку до його ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обманули. Насправді після цього він «зник». Телефон забрали, напевно (за крадіжки людей і незаконне відбирання речей та утримання нікого ж не покарали, а отже система каже «можна» займатися беззаконням.Тепер він прогнозовано в Хустському ТЦК, або вже повезли на Рівненщину, – написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.
Автор:
У Дніпрі поліція затримала 24-річного чоловіка за пограбування місцевої жительки.
Екснападник дніпрян Артем Довбик виборов нагороду кращого гравця місяця в…
На Дніпропетровщині попрощалися із Захисником України Артемієм Семенюком.
Сьогодні вранці ворог знов обстрілював Нікопольщину.