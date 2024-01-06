У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривень

Поліція Харківщини затримала 23-річну жительку Павлоградського району. Вона потрапляла до помешкань дніпрян та викрадала їх заощадження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Жінка представлялася “соціальним працівником”, щоб заходити до помешкань літніх людей.

Шахрайська схема була досить проста. Затримана пропонувала пенсіонерам харчові продукти та гроші нібито як гуманітарну допомогу. Потім давала пенсіонерам купюру великого номіналу, та прохала видати їй решту.

Коли жертви йшли за грошима, вона дізнавалася про місце їх схову і згодом викрадала заощадження.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка). Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

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