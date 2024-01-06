Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривень

Сьогодні 11:27
просмотров

Поліція Харківщини затримала 23-річну жительку Павлоградського району. Вона потрапляла до помешкань дніпрян та викрадала їх заощадження.

Новости Днепра про У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривень

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Жінка представлялася “соціальним працівником”, щоб заходити до помешкань літніх людей.

Шахрайська схема була досить проста. Затримана пропонувала пенсіонерам харчові продукти та гроші нібито як гуманітарну допомогу. Потім давала пенсіонерам купюру великого номіналу, та прохала видати їй решту. 

Коли жертви йшли за грошима, вона дізнавалася про місце їх схову і згодом викрадала заощадження.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка). Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 23-річна жінка обікрала пенсіонерів на 400 тис гривеньРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту
Новини Дніпра
Сьогодні 10:51
На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть перекрити рух транспорту

На трасі Н-11 Дніпро-Миколаїв можуть обмежити або перекрити рух транспорту.

У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа
Новини Дніпра
Сьогодні 09:48
У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа

Сьогодні вночі на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро сталася пожежа.

Вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікопольщину, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:42
Вчора ввечері окупанти знову обстріляли Нікопольщину, – Лисак

Окупанти продовжують терор громад Дніпропетровської області.

Погода на 6 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 6 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Бажаємо вам гарного дня!

Наверх