На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу

Об этом сообщает нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурау
На то, что в машине осталась жена с ребенком, не обратили внимания.
Сказали оформят повестку в его ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Телефон забрали, наверное (за кражи людей и незаконный отбор вещей и содержание никого не наказали, а значит, система говорит «можно» заниматься беззаконием.
Теперь он прогнозирован в Хустском ТЦК, или уже повезли в Ровенскую область, — написал нардеп на своей странице в Facebook.
Женщина не имела большой практики управления автомобилем и осталась ждать мужчину вместе с ребенком.
Мазурашу пообещал оформить депутатское обращение в Хустский ТЦК и СП на предмет незаконного содержания там похищенных граждан.
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