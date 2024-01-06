На Закарпатье ТЦК выкрали днепрянина из автомобиля на блокпосту, женщина и ребенок остались в авто, — нардеп Мазурашу

На Закарпатье люди в военной форме, вероятно ТЦК, силой вытащили мужчину из автомобиля и угрозами заставили поехать в ТЦК.

Об этом сообщает нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурау

На то, что в машине осталась жена с ребенком, не обратили внимания.

Сказали оформят повестку в его ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Телефон забрали, наверное (за кражи людей и незаконный отбор вещей и содержание никого не наказали, а значит, система говорит «можно» заниматься беззаконием. Теперь он прогнозирован в Хустском ТЦК, или уже повезли в Ровенскую область, — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Женщина не имела большой практики управления автомобилем и осталась ждать мужчину вместе с ребенком.

Мазурашу пообещал оформить депутатское обращение в Хустский ТЦК и СП на предмет незаконного содержания там похищенных граждан.

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