В Днепре из-за атаки беспилотников возникло два возгорания, — ОВА

Были полностью уничтожены 4 автомобиля, 12 авто избиты. Также враг обстреливал Красногригорьевскую громаду Никопольщины.

В Днепре повреждено образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание.

По уточненной информации, вчера в Днепре из-за БПЛА врага возникло два возгорания. Огонь обуздали чрезвычайники, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Сегодня ночью в Криворожском районе Защитники неба уничтожили 2 беспилотника.

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