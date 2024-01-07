В Днепре из-за атаки беспилотников возникло два возгорания, — ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
По уточненной информации, вчера в Днепре из-за БПЛА врага возникло два возгорания. Огонь обуздали чрезвычайники, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.
В Днепре повреждено образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание.
Были полностью уничтожены 4 автомобиля, 12 авто избиты. Также враг обстреливал Красногригорьевскую громаду Никопольщины.
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