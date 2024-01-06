Массированная атака дронов на Днепр: поражен дом, где живет 22 семьи

Вечером 6 января Днепр атаковали беспилотники.

В субботу, 6 января, жители Днепра слышали звуки характерного «жужжания» и взрывы. Город атаковали дроны-камикадзе. Как сообщил Сергей Лысак, один из дронов или его обломок попал в дом, в котором проживали 22 семьи. К счастью, серьезно пострадавших нет. Шесть человек спасли чрезвычайники.

Люди обращались за медицинской помощью, но ранения не серьезны.

Русские, пренебрегая религиозными праздниками, атаковали наш город дронами. Обошлось без каких-либо трагических последствий. Хорошо отработали наши спасатели. Шесть человек спасли из-под завалов, в том числе два ребенка. Медицинскую помощь им оказали на месте. Все живы-здоровы, — отметил Лысак.

На месте работает ГСЧС и полиция.

Сколько дронов удалось сбить, пока не сообщается.

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