Враг сегодня стрелял по Никопольщине: 12 артобстрелов, 3 удара дронами-камикадзе

Сегодня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и применял дроны-камикадзе.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

От вражеского террора страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская община, — заявил глава ОВА.

К сожалению, есть погибший и двое пострадавших. Девушка 16 лет и 66-летний мужчина госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Врачам также пришлось помочь четырем людям из-за сильного стресса, среди них есть и пятилетний ребенок.

Повреждены 2 промышленных предприятия, 27 частных домов. 13 хозяйственных построек истерзаны, одно – сгорело. Огонь уничтожил и автомобиль. Еще несколько машин избиты, – сказано в отчете.

Почти 2 тысячи семей остались без света, коммунальщики возобновляют поставки электроэнергии.

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