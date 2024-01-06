Враг сегодня стрелял по Никопольщине: 12 артобстрелов, 3 удара дронами-камикадзе

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
От вражеского террора страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская община, — заявил глава ОВА.
К сожалению, есть погибший и двое пострадавших. Девушка 16 лет и 66-летний мужчина госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Врачам также пришлось помочь четырем людям из-за сильного стресса, среди них есть и пятилетний ребенок.
Повреждены 2 промышленных предприятия, 27 частных домов. 13 хозяйственных построек истерзаны, одно – сгорело. Огонь уничтожил и автомобиль. Еще несколько машин избиты, – сказано в отчете.
Почти 2 тысячи семей остались без света, коммунальщики возобновляют поставки электроэнергии.
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