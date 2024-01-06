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  • Ворог сьогодні гатив по Нікопольщині: 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе 

Ворог сьогодні гатив по Нікопольщині: 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе 

Сьогодні 19:04
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Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та застосовував дрони-камікадзе.

Новости Днепра про Ворог сьогодні гатив по Нікопольщині: 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе 

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади, – заявив очільник ОВА.

На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. Дівчина 16 років та 66-річний чоловік ушпиталені до лікарні з осколковими пораненнями. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.  

Лікарям також довелося допомогти чотирьом людям через сильний стрес, серед них є й п’ятирічна дитина.

Пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті, – сказано у звіті.

Майже 2 тисячі родин залишилися без світла, комунальники відновляють постачання електроенергії.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні гатив по Нікопольщині: 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе Українська

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