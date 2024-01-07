В Криворожском районе ночью уничтожили 2 беспилотника

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
По уточненным данным, ночью в Криворожском районе нашими защитниками были сбиты 2 вражеских беспилотника. Спасибо за защиту неба, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.
Также с полдесятка снарядов попали по Красногригорьевской общине.
За вчерашний вечер было уничтожено 7 вражеских беспилотников — в Днепровском и Никопольском районах.
Ночью оккупанты атаковали Украину 28-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». Воздушные Cилы и Силы обороны Украины уничтожили 21 вражеский БПЛА. Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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