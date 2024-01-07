У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП - Днепр Инфо
У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП
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Сегодня 13:40

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи позашляховик на смерть збив пішохода.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Аварія сталася вчора ввечері. За попередньою інформацією, водій здійснив наїзд на людину.

Внаслідок зіткнення 43-річний чоловік отримав численні травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, перелами кісток черепа та інші пошкодження.

Від отриманих травм пішохід загинув. На місці працювали слідчі та поліція.

Офіційних коментарів стосовно інциденту ще не було.

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