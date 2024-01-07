Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Аварія сталася вчора ввечері. За попередньою інформацією, водій здійснив наїзд на людину.
Внаслідок зіткнення 43-річний чоловік отримав численні травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, перелами кісток черепа та інші пошкодження.
Від отриманих травм пішохід загинув. На місці працювали слідчі та поліція.
Офіційних коментарів стосовно інциденту ще не було.
Читайте також:
У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки БпЛА пошкодило майно містян.
Сьогодні над Дніпровським районом Повітряні Сили знищили ворожу ракету.
У місті Кам’янське Дніпропетровської області підозрюваний у шахрайстві попросив у 42-річного…
У Дніпрі через атаку безпілотників вчора ввечері виникли займання.