У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи позашляховик на смерть збив пішохода.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Аварія сталася вчора ввечері. За попередньою інформацією, водій здійснив наїзд на людину.

Внаслідок зіткнення 43-річний чоловік отримав численні травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, перелами кісток черепа та інші пошкодження.

Від отриманих травм пішохід загинув. На місці працювали слідчі та поліція.

Офіційних коментарів стосовно інциденту ще не було.

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