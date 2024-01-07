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Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Сегодня 15:38
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В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти у всех жителей вылетели стекла, есть и другие разрушения.

Фотографии из общежития опубликовал глава ОВА Сергей Лысак.

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Холодный ветер гуляет по коридорам и квартирам, потому что нет ни одного уцелевшего оконного стекла. Пол усеян битыми стеклами. Разбитая мебель. Люди, которые мешками выносят обломки из своих жилищ. Чинят, что могут. Так выглядит днепровское общежитие, в котором проживают более двух десятков семей. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки шахедами, — пишет глава ОВА.

У одной семьи избило жилье и автомобиль. Спасло лишь то, что во время атаки Валерия вместе с близкими находилась в подвале.

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Молодые супруги за пол часа до атаки поехали в гости к друзьям. Говорят, жить здесь уже не смогут. Слишком велики разрушения. Удар пришелся прямо под их окнами.

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

Сейчас на месте продолжает работу мобильный пункт приема обращений, полицейские уже обработали почти полсотни заявлений о поврежденном имуществе.

Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

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Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)Русский

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