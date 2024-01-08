В Кривом Роге непогода наделала беды: 15 тыс. жителей без света, не работают троллейбусы и трамваи

Так, в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов, некоторые объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала, – добавил он.
Кроме того, из-за оледенения троллей в городе не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично.
Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника, – отметил Вилкул.
Напомним, в Днепре из-за непогоды также есть изменения в работе общественного транспорта. Подробности ТУТ.
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