В Кривом Роге непогода наделала беды: 15 тыс. жителей без света, не работают троллейбусы и трамваи

Со вчерашнего вечера на Днепропетровщине бушует непогода - она уже успела наделать беды.

Так, в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов, некоторые объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала, – добавил он.

Кроме того, из-за оледенения троллей в городе не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично.

Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника, – отметил Вилкул.

Напомним, в Днепре из-за непогоды также есть изменения в работе общественного транспорта. Подробности ТУТ.

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