Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный

Об этом сообщает Покровская территориальная община в соцсети Facebook.
Муж родился 28 апреля 1998 года в поселке Покровское, окончил Покровскую общеобразовательную школу №2.
Обучение продолжил в Запорожском лицее. С начала войны пошел добровольцем защищать свою Родину.
Всего месяц назад женился. Мечтал о счастливой большой семье, хотел жить долго в стране, для которой собственными руками, потом и кровью обретал мир… Но, к большому сожалению, жизнь Рената Владимировича оборвалась… Ему было всего 25…, — говорится в сообщении Покровской громады.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Героя.
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