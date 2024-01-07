Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный сержант Нагорный Ренат Владимирович.

Об этом сообщает Покровская территориальная община в соцсети Facebook.

Муж родился 28 апреля 1998 года в поселке Покровское, окончил Покровскую общеобразовательную школу №2.

Обучение продолжил в Запорожском лицее. С начала войны пошел добровольцем защищать свою Родину.

Всего месяц назад женился. Мечтал о счастливой большой семье, хотел жить долго в стране, для которой собственными руками, потом и кровью обретал мир… Но, к большому сожалению, жизнь Рената Владимировича оборвалась… Ему было всего 25…, — говорится в сообщении Покровской громады.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Героя.

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