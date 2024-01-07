В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
На месте ночью работали 2 самосвала, 1 погрузчик, 1 пылесос, а также 10 коммунальщиков, которые помогали с расчисткой подъезда к общежитию и вывозили большие обломки с парковки, — говорится в сообщении.
Сегодня утром на месте работали 25 коммунальщиков и 1 самосвал.
Они окончательно расчистили всю территорию, прилегающую к общежитию.
Напомним, что в результате атаки было повреждено образовательное учреждение и общежитие при нем.
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