В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома

В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные службы.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

На месте ночью работали 2 самосвала, 1 погрузчик, 1 пылесос, а также 10 коммунальщиков, которые помогали с расчисткой подъезда к общежитию и вывозили большие обломки с парковки, — говорится в сообщении.

Сегодня утром на месте работали 25 коммунальщиков и 1 самосвал.

Они окончательно расчистили всю территорию, прилегающую к общежитию.

Напомним, что в результате атаки было повреждено образовательное учреждение и общежитие при нем.

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